Al-Nassr : le golazo de Cristiano Ronaldo face à Al-Fateh

Cristiano Ronaldo n’a pas terminé d’écrire sa légende. Alors qu’Al-Nassr affronte Al-Fateh, ce samedi, dans le cadre de la 5e journée de Saudi Pro League, le Portugais a inscrit son 949e but en carrière. Et de quelle manière…

La suite après cette publicité

Quelques secondes après avoir raté un penalty, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United redonnait l’avantage aux siens (2-1) d’un missile du droit à l’entrée de la surface. Une frappe surpuissante terminant finalement sa course dans la lucarne opposée du gardien adverse. Quel but ! Al-Nassr s’est finalement imposé 5 buts à 1 avec un triplé de Joao Felix et une réalisation de Kingsley Coman.