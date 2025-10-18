Menu Rechercher
Al-Nassr : le golazo de Cristiano Ronaldo face à Al-Fateh

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. @Maxppp

Cristiano Ronaldo n’a pas terminé d’écrire sa légende. Alors qu’Al-Nassr affronte Al-Fateh, ce samedi, dans le cadre de la 5e journée de Saudi Pro League, le Portugais a inscrit son 949e but en carrière. Et de quelle manière…

SPL 🇸🇦
⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo 🐐

MAIS IL EST FOUUUUUUU ????? 😭😭😭😭😭

61’ | Al Nassr 2 - 1 Al Fateh
Quelques secondes après avoir raté un penalty, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United redonnait l’avantage aux siens (2-1) d’un missile du droit à l’entrée de la surface. Une frappe surpuissante terminant finalement sa course dans la lucarne opposée du gardien adverse. Quel but ! Al-Nassr s’est finalement imposé 5 buts à 1 avec un triplé de Joao Felix et une réalisation de Kingsley Coman.

