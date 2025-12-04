Barça : Joan Laporta tacle Real Madrid TV

Accusé d’avoir versé de l’argent entre 2001 et 2018 à José María Enríquez Negreira, vice-président de la Commission technique des arbitres pour des conseils d’arbitrage, le FC Barcelone attend toujours le verdict des juges, mais il accuse le Real Madrid de souffler les braises sur ce dossier. À l’occasion du forum «Barça : entre histoire et avenir» organisé par La Vanguardia, le président blaugrana Joan Laporta n’a donc pas manqué de tacler à nouveau les Merengues.

«L’histoire durera jusqu’à ce que les juges disent « ça suffit ». Nous sommes dans une procédure judiciaire. Nous fournissons des informations. Tout devient clair, le Barça n’a pas acheté d’arbitres. Nous avons été condamnés avant d’être jugés, je suis sûr que nous serons acquittés. Mais certains acteurs veulent que cette affaire reste d’actualité, car cela permet de prolonger l’histoire selon laquelle les arbitres nous favorisent. Pendant 72 ans, tous les présidents du CTA ont été d’anciens joueurs, d’anciens présidents… du Real Madrid. Je suis tout à fait serein. Le Real Madrid devrait se pencher sur le cas de Real Madrid TV. C’est vouloir influencer les arbitres, comme l’a déjà dit Tebas. Ils le font avec violence. Je ne demanderai pas pardon, c’était un conseil arbitral. Il s’agit d’une campagne visant à discréditer le meilleur Barça de l’histoire. Je donne des explications». Le message est passé.