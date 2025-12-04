Algérie : les grosses ambitions d’Ilan Kebbal pour la CAN

Auteur d’un solide début de saison avec le Paris FC puisqu’il compte 6 buts et 4 passes décisives en 14 rencontres, Ilan Kebbal (27 ans) brille avec le club francilien. Le milieu offensif algérien a été récompensé par le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic puisqu’il a été convoqué pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations de fin décembre à mi-janvier. Ce sera la première fois qu’il disputera cette compétition et il se présentera avec de grosses ambitions comme il l’a confié à RMC Sport.

«Ça pèse bien sûr, mais il faut faire abstraction du passé. On a oublié, il faut tout faire pour aller bout. On sait que ce sera difficile, car il y a de grandes nations, le Maroc évidemment qui est à domicile. Mais on fait partie de ceux qui peuvent aller au bout. Et personnellement, j’aimerais aider l’équipe. Si le coach fait appel à moi, je répondrai présent», a-t-il déclaré.