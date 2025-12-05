Nantes : les détails financiers de l’opération Deiver Machado

Comme l’a évoqué Pierre Sage en conférence de presse ce jeudi, Deiver Machado (32 ans) va bel et bien quitter Lens pour rejoindre le FC Nantes pour qu’il puisse tenter d’accrocher une place pour la prochaine Coupe du Monde avec la Colombie. L’officialisation de son transfert devrait avoir lieu ce week-end. Si on parlait d’une indemnité de transfert de l’ordre de 500 000 € ces dernières heures, cela devrait être en réalité un peu moins.

Selon nos informations, les Canaris vont débourser 300 000 € pour récupérer le très expérimenté piston gauche lensois avec 100 000 € supplémentaires en cas de maintien de Nantes en Ligue 1. Deiver Machado, qui était sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2026, va s’engager pour deux ans et demi en tant que joker avec l’actuel 16e de Ligue 1, qui va affronter… Lens ce samedi à la Beaujoire. Nul doute qu’il s’agira d’un match particulier pour Machado qui observera la rencontre des tribunes.