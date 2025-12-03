Menu Rechercher
Sénégal : Ismaïla Sarr risque de manquer la CAN

Par Allan Brevi
Ismaïla Sarr avec Crystal Palace @Maxppp

Auteur d’un début de saison impressionnant avec déjà 8 buts toutes compétitions confondues avec Crystal Palace, l’ailier de 27 ans voit ses chances de disputer la CAN 2025 avec le Sénégal s’amoindrir… En effet, son coach actuel, Oliver Glasner, a révélé une blessure au ligament de la cheville en conférence de presse ce mercredi. Un énorme coup dur, tant pour le Sénégal que pour les pensionnaires de Premier League.

« Les ligaments ne sont pas totalement déchirés, mais il y a des problèmes, et la cheville est très enflée. Il se peut qu’il manque la CAN », a déclaré le coach de Crystal Palace. Malgré la forte concurrence avec Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Nicolas Jackson en attaque, si l’ancien marseillais venait à être forfait pour la compétition, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Lions de la Teranga.

En savoir plus sur

CAN
Premier League
Sénégal
Crystal Palace
Ismaïla Sarr

