EdF, Crystal Palace : enfin une bonne nouvelle pour Jean-Philippe Mateta

Par Jordan Pardon
1 min.
Jean-Philippe Mateta, à Palace @Maxppp

Jean-Philippe Mateta se rapproche d’un retour. Touché à un genou et absent des terrains depuis fin janvier, l’attaquant de 28 ans devrait reprendre l’entraînement ce lundi d’après les propos de son entraîneur Oliver Glasner. «Il a été absent un long moment, mais son genou semble aller mieux maintenant. C’est pourquoi on a décidé de le réintégrer. La prudence est de mise, mais l’objectif c’est qu’il soit disponible pour les matches contre Larnaca et Leeds», a-t-il confié.

Une nouvelle qui tombe à point nommé, alors que Mateta ambitionne de jouer la Coupe du Monde cet été. Auteur de 8 buts en 23 matchs de Premier League cette saison avec Crystal Palace, l’international tricolore (3 sélections, 2 buts) devrait être en concurrence avec Florian Thauvin, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Maghles Akliouche ou encore Christopher Nkunku pour les dernières places au Mondial.

Pub. le - MAJ le
