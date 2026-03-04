Menu Rechercher
Coupe de France

Bronca et fumigènes lancés sur la pelouse du Vélodrome contre les joueurs de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 2-2 Toulouse

Les supporters de l’Olympique de Marseille avaient demandé à leurs joueurs de remporter la Coupe de France après les dernières déceptions en Ligue 1. Malheureusement pour les amoureux du club phocéen, les hommes d’Habib Beye n’ont pas répondu présents.

RMC Sport
⚡💥 Tensions entre joueurs, fumigènes lancés sur la pelouse… après-match chaotique au Vélodrome.
L’OM vient de se faire éliminer par Toulouse en quart de finale (2-2, 3 tab 4) après avoir mené au score à deux reprises. Une élimination qui a provoqué l’ire du Vélodrome. À l’issue du match, les partenaires de Mason Greenwood ont été raccompagnés par une bronca et des fumigènes lancés sur la pelouse. Les prochains jours s’annoncent compliqués pour les joueurs olympiens.

Pub. le - MAJ le
