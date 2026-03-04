Bronca et fumigènes lancés sur la pelouse du Vélodrome contre les joueurs de l’OM

Les supporters de l’Olympique de Marseille avaient demandé à leurs joueurs de remporter la Coupe de France après les dernières déceptions en Ligue 1. Malheureusement pour les amoureux du club phocéen, les hommes d’Habib Beye n’ont pas répondu présents.

L’OM vient de se faire éliminer par Toulouse en quart de finale (2-2, 3 tab 4) après avoir mené au score à deux reprises. Une élimination qui a provoqué l’ire du Vélodrome. À l’issue du match, les partenaires de Mason Greenwood ont été raccompagnés par une bronca et des fumigènes lancés sur la pelouse. Les prochains jours s’annoncent compliqués pour les joueurs olympiens.