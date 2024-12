Crystal Palace : la très belle revanche de l’ancien Marseillais Ismaïla Sarr

Il est l’une des déceptions de l’Olympique de Marseille version 2023/2024. S’il n’a pas été catastrophique et a su apporter par moment, Ismaïla Sarr a fait preuve d’irrégularité dans un effectif malade et a terminé la saison avec 5 buts et 6 offrandes en 35 matches. Capable de faire mieux, l’ancien de Watford avait finalement été prié de filer à l’anglaise suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen. Recruté pour 13 millions d’euros par les Olympiens, il avait été vendu un an plus tard du côté de Crystal Palace moyennant 15 millions d’euros. Et les débuts n’ont pas été évidents pour lui.

Bloqué en bas de tableau à l’image d’une équipe malade qui a attendu la 9e journée pour enfin gagner, Ismaïla Sarr se montrait uniquement dans un rôle de remplaçant. Pas forcément à l’aise sur ses premières sorties, l’international sénégalais (64 capes, 13 buts) était même annoncé du côté de l’AC Milan comme un possible départ hivernal. Cependant la situation a bien changé sur les dernières semaines. Intéressant face à Tottenham (1-0) lors de la première victoire des Eagles en Premier League, il n’est plus sorti du onze de la formation londonienne depuis. Le match contre Aston Villa (2-2) le 23 novembre dernier a même servi de déclic puisqu’il a inscrit son premier but et délivré une offrande.

Ismaïla Sarr monte en puissance

De mieux en mieux sous les ordres d’Oliver Glasner, Ismaïla Sarr apprécie le mode de fonctionnement du coach autrichien. Dès le début, il n’a pas voulu forcer les choses. Comme je n’ai pas fait de présaison avec l’équipe, il voulait que je me sente bien physiquement. Il m’a préparé pour cela. Physiquement, il m’a beaucoup aidé. Il m’a aussi aidé sur le terrain : «comment me positionner, comment perdre le marquage, comment faire des courses en profondeur… et aussi la finition. Quand je fais les choses mal, il me dit ce que j’aurais dû faire. J’ai besoin d’un entraîneur qui me corrige quand je fais quelque chose, parce que j’en ai besoin. Je crois qu’il le fait bien. Je l’en remercie a ainsi déclaré l’ancien joueur du Stade Rennais.»

a l’aise dans une équipe de Francophones où on retrouve Cheick Doucouré, Maxence Lacrois ou encore Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr ne cesse de monter en puissance et l’a démontré ce dimanche contre Brighton. Dans un match contre une équipe de haut de tableau, Ismaïla Sarr a totalement crevé l’écran. Tout d’abord passeur sur le but de Trevoh Chalobah, il a ensuite doublé la mise sur un centre de Tyrick Mitchell qu’il a repris victorieusement de la tête. Finalement, il s’est offert un doublé en fin de match avec opportunisme en profitant d’une déviation d’Eddie Nketiah. Un match plein pour le Sénégalais lors d’une belle victoire 3-1.

De quoi recevoir les louanges de son coach Oliver Glasner : «il est différent. Nous savions que nous ne pouvions pas remplacer Michael Olise de la même façon, car il a son propre profil et ses propres qualités. Ismaila est un sprinteur avec beaucoup de vitesse. Nous savions que si nous le placions dans les bonnes zones au bon moment, il aurait des occasions de marquer des buts. Je ne pense pas que ce soit sa meilleure prestation. Il a fait des performances fantastiques dans d’autres matches. Il a toujours eu un impact très positif en début de saison en tant que remplaçant, donc il pouvait aussi faire six ou sept passes décisives. Parfois, nous avons raté des occasions. Il s’améliore de plus en plus. Mais ce n’est pas le moment pour lui de se relâcher. Il montre pourquoi nous l’avons recruté et c’est à lui que revient tout le mérite.» Une belle revanche pour Ismaïla Sarr qui a su redynamiser sa deuxième aventure anglaise.