Crystal Palace : ça démarre très mal pour Ismaïla Sarr

Été 2023. L’Olympique de Marseille accueille les bras grands ouverts Ismaïla Sarr. Grand fan du joueur, Pablo Longoria avait tout fait pour le déloger de Watford, où il évoluait depuis quatre saisons. À force de persuasion, le président phocéen a réussi à l’attirer sur la Canebière le 24 juillet 2023. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Ismaïla Sarr en provenance du Watford FC. L’ailier s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L’OM souhaite la bienvenue à Ismaïla Sarr», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Si aucun montant n’avait filtré officiellement, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient déboursé environ 11 millions d’euros pour s’attacher ses services.

La suite après cette publicité

Des débuts compliqués à Palace

Emballés par cette recrue explosive et percutante, les supporters olympiens attendaient de la voir à l’œuvre et pourquoi pas de mener leur club vers les sommets. Mais en Provence, Sarr a globalement déçu. Apparu à 35 reprises toutes compétitions confondues, dont 21 fois en tant que titulaire, le footballeur de 26 ans a marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives. Si le Sénégalais a eu quelques pépins physiques l’an dernier, il n’a pas vraiment impressionné quand il était sur le pré, que ce soit avec Marcelino, Gennaro Gattuso ou Jean-Louis Gasset. Résultat : quand le mercato d’été est venu, les Marseillais n’ont pas fermé la porte à son départ. Loin de là même.

À lire

AC Milan : Theo Hernandez, un capitaine qui fait honte

Finalement, une porte s’est ouverte en Angleterre, où Ismaïla Sarr a laissé de bons souvenirs depuis son passage chez les Hornets. Ainsi, il a signé jusqu’en 2029 en faveur de Crystal Palace le 1er août dernier. Déterminé à repartir du bon pied dans un championnat qu’il connaît très bien, le natif de Saint-Louis a participé à 9 rencontres depuis le début de la saison (263 minutes jouées). Dans le détail, il a pris part à 7 matches de Premier League, dont 6 en tant que remplaçant. En Carabao Cup, il a joué 2 matches. Là encore, il n’a pas débuté les rencontres et n’est rentré en jeu qu’une vingtaine de minutes à chaque fois. Si on s’attarde sur sa ligne de statistiques, il n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive pour l’instant. Forcément, son cas commence à inquiéter en Angleterre.

La suite après cette publicité

L’AC Milan est sur le coup

Salim Baungally, spécialiste du football anglais, n’est pas très positif à son sujet pour le moment. «Quand Ismaïla Sarr est arrivé à Crystal Palace, on s’est dit que ça pouvait être quelque chose d’intéressant par rapport à sa manière de jouer. Surtout que l’entraîneur, Oliver Glasner, veut des ailiers rapides. Mais ça n’a pas bien démarré pour lui. À part le dernier match contre Liverpool où il était titulaire, il ne l’est jamais sinon. Il est peu présent et pèse peu dans le jeu de Palace pour le moment. Il n’est pas non plus aidé par une équipe qui semble totalement amorphe. Glasner devrait potentiellement être limogé parti comme c’est. Palace a besoin de résultats rapidement. Peut-être qu’un nouveau coach pourra donner un nouvel élan à l’équipe et à Ismaïla Sarr. Mais pour être honnête, aujourd’hui, Sarr ce n’est pas top. Loin de là.»

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur de l’OM est dans donc une situation plutôt délicate. Malgré cela, il a toujours une certaine cote sur le marché. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport révèle qu’il figure parmi les ailiers suivis par l’AC Milan, qui souhaite se renforcer à ce poste durant le mois de janvier. Son prix, 15 millions d’euros, n’est pas un frein pour les Rossoneri. Ces derniers ont coché d’autres noms, à savoir ceux de Noa Lang (PSV Eindhoven) et d’Andreas Skov Olsen (Club Bruges). Comme eux, Ismaïla Sarr est dans les petits papiers des Milanais, qui pourraient donc offrir une porte de sortie inespérée au Sénégalais.