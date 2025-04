Les folles confidences d’une journaliste espagnole sur Kylian Mbappé

Ce dimanche la chaîne espagnole de La Sexta diffusera une interview de Kylian Mbappé. Un événement en Espagne puisqu’il s’agira de la toute première interview de l’attaquant français depuis son arrivée chez les Merengues. Menant l’exercice, la journaliste espagnole Ana Pastor est revenue pour Marca sur les coulisses de cet entretien qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées.

«Ça m’a pris un an et demi pour avoir Mbappé, mais je peux vous dire que ça valait le coup. J’ai eu la chance d’interviewer des sportifs qui sont des idoles pour les gens. Dans la classe politique, il n’y a généralement pas d’idoles. C’est pour cela que les interviews de sportifs sont plus appréciées, mais c’est toujours compliqué. Quelqu’un qui admire beaucoup un sportif peut s’ennuyer en regardant une interview. Ça fait partie de notre travail de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mbappé a réussi à me faire passer pour quelqu’un de très sympathique et ce n’est pas facile ! C’est son mérite», a-t-elle déclaré.