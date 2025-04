Aston Villa va offrir un contrat historique à Boubacar Kamara

Le Minot a bien grandi. A 25 ans, Boubacar Kamara est en train de faire son bonhomme de chemin depuis son départ de Marseille. Une ville où il est né en tant que personne le 23 novembre 1999 et en tant que footballeur en 2005. Car c’est à l’Olympique de Marseille qu’il a pris sa première licence avant de gravir tous les échelons et se faire une place dans le groupe professionnel. En 2002, après 170 rencontres toutes compétitions confondues (4 buts), il a quitté sa cité phocéenne pour aller tenter l’aventure en Premier League. Un championnat où Chelsea lui a fait les yeux doux dès son plus jeune âge. Mais ce n’est pas à Londres mais à Birmingham qu’il a posé ses valises il y a près de trois ans maintenant.

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs sont sous son charme

À l’époque, Steven Gerrard, qui était sur le banc des Villans, s’était déplacé en personne dans le sud de la France pour lui exposer son projet et le convaincre de le rejoindre. Le polyvalent milieu de terrain a été convaincu et il a traversé La Manche avec sa famille. Très rapidement, il s’est fait remarquer en Angleterre, où on a été bluffé par ses performances dès sa première saison. Malgré une blessure qui lui a coûté sa place au Mondial 2022, "Bouba" a continué à travailler et à enchaîner les bonnes prestations, étant qualifié de meilleure recrue de la saison par la presse anglaise. Et cela n’avait d’ailleurs pas échappé à Liverpool, qui avait coché son nom durant le mercato d’été 2023.

Mais l’international tricolore était finalement resté et a poursuivi son chemin main dans la main avec Aston Villa en 20203-24. Cette saison, il continue d’attirer les regards et les convoitises, lui qui participé à 29 matches toutes compétitions confondues avec le groupe professionnel. Il faut noter qu’il a été blessé à 2 reprises cette saison (20 jours d’arrêt au total, 6 matches manqués). Rien de bien méchant pour Kamara, qui est dans le classement des 30 meilleurs joueurs de Premier League selon le Telegraph et qui continue donc à prouver sa valeur sur le pré match après match, que ce soit lors des compétitions nationales ou en Ligue des Champions. Un tournoi où il a déjà participé à 8 rencontres.

La suite après cette publicité

Une proposition en or sur la table

Et il pourrait bien en ajouter deux de plus puisque son club va affronter le Paris Saint-Germain en 1/4 de finale les 9 et 15 avril prochain. Une rencontre forcément particulière pour lui, le joueur formé à l’OM. Ce sera l’occasion de briller sur la scène européenne et de confirmer les nombreux intérêts qu’il y a pour lui. Selon nos informations, plusieurs très gros clubs sont très intéressés par son profil en vue du prochain mercato d’été alors qu’il arrive à un premier tournant de son aventure à Birmingham. En effet, le Français, véritable homme de l’ombre à la grande intelligence de jeu et soldat agressif et très précieux dans la récupération ; est sous contrat jusqu’en 2027, soit encore pour deux saisons. Alors que des cadors européens sont à l’affût, Aston Villa ne compte pas se laisser faire.

La semaine dernière, le Telegraph a révélé que les Villans ont entamé les négociations afin de tenter de prolonger son bail. Une information que nous pouvons vous confirmer en apportant plus de détails. D’après nos informations, le club entraîné par Unai Emery veut tout faire pour blinder Boubacar Kamara. L’idée est de lui offrir un contrat historique. Du jamais vu pour le club nous a-t-on fait savoir. L’écurie anglaise veut gagner la FA Cup et se qualifier pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Ce qui est aussi l’une des conditions du joueur, qui veut continuer à participer à la C1. Il reste à savoir si ce sera sous le maillot des Villans ou sous une nouvelle tunique…