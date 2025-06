Un club est prêt à vendre son équipe féminine pour Marcus Rashford !

Où jouera Marcus Rashford la saison prochaine ? C’est la question que se posent énormément d’observateurs, surtout en Angleterre, où le sort de l’attaquant des Three Lions passionne logiquement les foules. Si ça ne tenait qu’au principal concerné, nul doute qu’il aurait déjà signé au FC Barcelone, puisqu’il rêve d’y jouer selon les médias anglais et espagnols, étant même prêt à faire de gros efforts financiers pour signer avec l’équipe entraînée par Hansi Flick.

La suite après cette publicité

Mais les Catalans temporisent pour l’instant, puisqu’ils explorent d’autres pistes. Aussi convoité par des clubs comme l’Inter, l’attaquant de 27 ans est de retour à Manchester United après un prêt plutôt concluant du côté d’Aston Villa sur la deuxième partie de saison. Avec deux buts et deux passes décisives en dix rencontres de Premier League et des bonnes prestations contre Manchester City notamment, Rashford s’est relancé même si sa saison s’est terminée en avril à cause de pépins physiques.

La suite après cette publicité

Aston Villa prêt à faire une folie ?

Et l’écurie de Birmingham pourrait avoir trouvé une solution assez dingue pour financer un transfert définitif du joueur des Red Devils. Dan Plumley, spécialiste de la finance du sport et collaborateur avec divers médias anglais, a ainsi dévoilé qu’Aston Villa pourrait tout simplement vendre son équipe féminine pour pouvoir recruter Rashford et avoir ces 40 millions d’euros demandés par Manchester United.

Une pratique assez commune en Angleterre, puisque Chelsea en avait fait de même il y a environ un an. Vendre les droits de l’équipe féminine à une entreprise ou à un fonds d’investissement permettrait ainsi de récupérer un joli chèque et avoir une plus grosse force de frappe sur ce mercato. Une option qui séduit les dirigeants d’Aston Villa, et qui avait aussi été utilisée par l’OL en 2023 avec cette vente d’une part majoritaire des actions de la section féminine à l’Américaine Michele Kang. Ce serait, quoi qu’il en soit, une belle marque de confiance envers Rashford…