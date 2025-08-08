Mauro Icardi va prolonger avec Galatasaray !

Malgré une saison 2024-2025 perturbée par les blessures, Mauro Icardi reste une figure incontournable du Galatasaray (61 buts en 87 matchs). D’après les informations du journal Milliyet, la direction stambouliote, menée par le président Dursun Özbek, a entamé les démarches pour prolonger le contrat de l’attaquant argentin de 32 ans. L’idée serait de le prolonger de deux saisons supplémentaires, sans modifier les conditions financières actuelles.

Recruté pour 10 millions d’euros en 2023 en provenance du PSG, Icardi touche un salaire annuel net de 6 millions d’euros. Malgré une saison difficile ponctuée par une longue absence, son retour est attendu dans les prochaines semaines. L’ancien du PSG et de l’Inter Milan reste très apprécié pour son impact marketing, son leadership et ses performances. En 2023-2024, il avait été décisif dans la conquête du titre et avait inscrit 32 buts et délivré 11 passes décisives en 32 matchs. Son aventure en Turquie ne s’arrêtera donc pas là.