OL : Paulo Fonseca savoure son retour sur le bord du terrain face à Lorient

Après 279 jours passés hors des terrains de Ligue 1, Paulo Fonseca est de retour sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais pour le déplacement des Gones à Lorient, pour clôturer cette 15e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, l’entraîneur portugais s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour évoquer son retour, après avoir purgé plusieurs mois de suspension suite à son coup de sang contre M. Benoît Millot, lors de Lyon-Brest, le 2 mars dernier.

« C’est une bonne sensation d’avoir la possibilité d’être sur le terrain, après neuf mois (de suspension). C’est un bon moment d’être ici à côté des joueurs et de vivre le match d’une façon intense. C’est totalement différent, je suis content, a-t-il indiqué avant d’être interrogé sur une éventuelle différence entre regarder les rencontres de son équipe du haut des tribunes et sur le bord de la pelouse. J’ai une autre vision, c’est différent. On peut voir les matchs d’un angle totalement différent, nous pouvons voir des choses qu’on n’a pas la chance de voir lorsque nous sommes ici (en bord de terrain). »