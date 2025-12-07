Prono
Match Lorient - Lyon en direct commenté
15e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 7 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 15e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Lyon.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Lyon ?
Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, D. Yongwa, M. Talbi, B. Meïté, A. Kouassi, L. Abergel, A. Avom, T. Le Bris, P. Pagis, J. Makengo, S. Soumano.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, M. de Carvalho, T. Morton, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, P. Šulc, M. Satriano.
- Qui arbitre le match Lorient Lyon ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lorient Lyon ?
Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.
- Quelle est la date et l'heure du match Lorient Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lorient ?
Un seul but a été inscrit pour Lorient par P. Pagis 39'.