Menu Rechercher
1 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 15e journée
Lorient
1 - 0
MT
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
1 - 0
42'
A. Maitland-Niles
39'
1 - 0
P. Pagis
Voir le live commenté
Côtes du match 1 3.50 N 2.95 2 2.05 betclic Bonus 100€
Classement live 5 Lyon 24 13 Lorient 17
Possession 59% Lyon Lorient
Tirs 7 4 0 3 3 3
Grosses occasions créées 50% Lorient 1 Lyon 1
Compositions Lorient 3-4-2-1 Lyon 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
FCL
NUL
OL
1 3.5 N 2.95 2 2.05
251 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Martín Satriano 1 #2 Logo Lorient Pablo Pagis 1
Tirs (%)
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 1/2 50% #2 Logo Lorient Sambou Soumano 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Lorient Arsène Kouassi 3 #2 Logo Lorient Laurent Abergel 2 #3 Logo Lyon Pavel Šulc 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 5/5 100% #2 Logo Lorient Arthur Avom 4/4 100% #3 Logo Lorient Arsène Kouassi 4/8 50%
Interceptions
#1 Logo Lorient Théo Le Bris 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lorient Sambou Soumano 3/3 100% #2 Logo Lyon Martín Satriano 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 0/4 0% #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 0/2 0% #2 Logo Lorient Darlin Yongwa 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 30/34 88% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 29/33 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
24% 35% 41%
Série en cours
V
N
N
D
N
V
V
N
D
D
Rencontres précédentes
19% 6 Victoires 31% 10 Nuls 50% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Arthur Avom Arthur Avom Blessure au genou Panos Katseris Panos Katseris Blessure à la cuisse Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Isaak Touré Isaak Touré Ischio-jambiers
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Blessure à la cheville Orel Mangala Orel Mangala Blessure musculaire Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Top commentaires

Juni Nhó 21:31 Rouge mériter !! Score mérité !! Ce match je le sentais pas depuis le début et il est déjà plié... 3 Répondre
Voir tous les commentaires (15)

Match Lorient - Lyon en direct commenté

15e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 7 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 7 décembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et Lyon.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0
3.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade du Moustoir - Yves Allainmat Lorient
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
  • Année de construction : 1959
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 18970
  • Affluence moyenne : 12004
  • Affluence maximum : 17395
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 07 décembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 15
Diffusion Ligue 1+
Code FCL-OL
Zone France
Équipe à domicile Lorient
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 décembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et Lyon ?

Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Mvogo, D. Yongwa, M. Talbi, B. Meïté, A. Kouassi, L. Abergel, A. Avom, T. Le Bris, P. Pagis, J. Makengo, S. Soumano.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, M. de Carvalho, T. Morton, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, P. Šulc, M. Satriano.

Qui arbitre le match Lorient Lyon ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lorient Lyon ?

Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.

Quelle est la date et l'heure du match Lorient Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 décembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Lorient ?

Un seul but a été inscrit pour Lorient par P. Pagis 39'.

Top commentaires

Juni Nhó 21:31 Rouge mériter !! Score mérité !! Ce match je le sentais pas depuis le début et il est déjà plié... 3 Répondre
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier