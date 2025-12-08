Lorient : Olivier Pantaloni optimiste pour le maintien

Olivier Pantaloni, l’entraîneur de Lorient, s’est montré satisfait du deuxième succès consécutif de son équipe, ce dimanche contre l’OL (1-0) en Ligue 1. Après une période où les Merlus produisaient selon lui du jeu sans récolter de points, il a estimé que ses joueurs ont désormais trouvé l’intensité et l’engagement nécessaires.

« Quand l’état d’esprit est comme ça, que les joueurs sont à 1 000 %, ça se sent. On a retrouvé une solidité défensive. On est dans les clous pour le maintien, il va falloir chercher à engranger la semaine prochaine encore », a expliqué le coach de 58 ans, soulignant le regain de confiance et d’agressivité qui a permis à son équipe de faire la différence sur le terrain.