Premier contrat professionnel pour Ruben Lomet au Stade Rennais

Le Stade Rennais prépare l’avenir, et ça passe comme très souvent par son centre de formation. Le club breton vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Ruben Lomet. Vainqueur de la Coupe Gambardella au printemps, le défenseur termine cette année 2025 de la plus belle des manières.

Cadre de l’équipe U19, le défenseur central de 17 ans commence à goûter à la réserve et au National 3 cette saison. «Signer ce premier contrat professionnel était un rêve mais aujourd’hui ce n’est qu’une étape, il y a encore des choses à aller chercher. Je continuerai à travailler pour un jour m’entraîner avec le groupe professionnel et jouer au Roazhon Park», explique le capitaine de l’Équipe de France U18.