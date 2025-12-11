Menu Rechercher
Premier contrat professionnel pour Ruben Lomet au Stade Rennais

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le Roazhon Park @Maxppp

Le Stade Rennais prépare l’avenir, et ça passe comme très souvent par son centre de formation. Le club breton vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Ruben Lomet. Vainqueur de la Coupe Gambardella au printemps, le défenseur termine cette année 2025 de la plus belle des manières.

Stade Rennais F.C.
𝐑𝐔𝐁𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐌𝐄𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟗 🆕

Capitaine de l'Équipe de France U18, Ruben Lomet a paraphé son premier contrat professionnel ✍️

Le défenseur, né à Saint-Malo, arrivé en 2019 au SRFC, poursuit l’aventure en Rouge et Noir. 𝘍𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯.
Cadre de l’équipe U19, le défenseur central de 17 ans commence à goûter à la réserve et au National 3 cette saison. «Signer ce premier contrat professionnel était un rêve mais aujourd’hui ce n’est qu’une étape, il y a encore des choses à aller chercher. Je continuerai à travailler pour un jour m’entraîner avec le groupe professionnel et jouer au Roazhon Park», explique le capitaine de l’Équipe de France U18.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
