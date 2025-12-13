PL : Arsenal s’en sort bien contre les Wolves après une fin de match folle

Pour la 16e journée de Premier League, le leader Arsenal affrontait la lanterne rouge Wolverhampton à l’Emirates Stadium. Une occasion idéale pour les Gunners de prendre de l’air en tête du classement face à des Wolves toujours à la recherche d’une première victoire cette saison. Pourtant, ce grand écart anglais n’a pas été largement dominé par les Londoniens, qui ont manqué trop d’occasions en première période. Martinelli, Gyokeres, Rice ou encore Timber se manquaient et donnaient des motifs d’espoir aux Wolves, qui tenaient leur match nul.

Alors, les hommes d’Arteta devaient s’en remettre à leur meilleure arme : les coups de pied arrêtés. Et cette fois, il fallait un corner rentrant de Saka directement sur le poteau opposé et malencontreusement dévié par le gardien Johnstone pour donner la victoire aux Gunners (1-0, 70e). Mais alors qu’Arsenal pensait s’imposer, Arokodare égalisait en toute fin de partie (1-1, 90e). On se dirigeait vers un nul, sauf qu’un nouveau but contre son camp permettait à Arsenal de s’imposer dans une fin de match complètement folle. Un coup du sort permettant aux Gunners de prendre cinq points d’avance sur Manchester City, alors que les Wolves concèdent une 14e défaite en 16 journées…