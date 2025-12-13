Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

PL : Arsenal s’en sort bien contre les Wolves après une fin de match folle

Par Samuel Zemour
1 min.
saka @Maxppp
Arsenal 2-1 Wolverhampton

Pour la 16e journée de Premier League, le leader Arsenal affrontait la lanterne rouge Wolverhampton à l’Emirates Stadium. Une occasion idéale pour les Gunners de prendre de l’air en tête du classement face à des Wolves toujours à la recherche d’une première victoire cette saison. Pourtant, ce grand écart anglais n’a pas été largement dominé par les Londoniens, qui ont manqué trop d’occasions en première période. Martinelli, Gyokeres, Rice ou encore Timber se manquaient et donnaient des motifs d’espoir aux Wolves, qui tenaient leur match nul.

La suite après cette publicité

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 36 16 +20 11 3 2 30 10
2 Logo Man City Man City 31 15 +19 10 1 4 35 16
3 Logo Aston Villa Aston Villa 30 15 +7 9 3 3 22 15
4 Logo Chelsea Chelsea 28 16 +12 8 4 4 27 15
5 Logo Crystal Palace Crystal Palace 26 15 +8 7 5 3 20 12
6 Logo Liverpool Liverpool 26 16 +2 8 2 6 26 24
7 Logo Man United Man United 25 15 +4 7 4 4 26 22
8 Logo Everton Everton 24 16 -1 7 3 6 18 19
9 Logo Brighton Brighton 23 16 +2 6 5 5 25 23
10 Logo Sunderland Sunderland 23 15 +1 6 5 4 18 17
11 Logo Tottenham Tottenham 22 15 +7 6 4 5 25 18
12 Logo Newcastle Newcastle 22 15 +2 6 4 5 21 19
13 Logo Fulham Fulham 20 16 -3 6 2 8 23 26
14 Logo Bournemouth Bournemouth 20 15 -3 5 5 5 21 24
15 Logo Brentford Brentford 19 15 -3 6 1 8 21 24
16 Logo Leeds Leeds 15 15 -10 4 3 8 19 29
17 Logo Nottingham Nottingham 15 15 -11 4 3 8 14 25
18 Logo West Ham West Ham 13 15 -12 3 4 8 17 29
19 Logo Burnley Burnley 10 16 -15 3 1 12 18 33
20 Logo Wolverhampton Wolverhampton 2 16 -26 0 2 14 9 35
Voir le classement complet

Alors, les hommes d’Arteta devaient s’en remettre à leur meilleure arme : les coups de pied arrêtés. Et cette fois, il fallait un corner rentrant de Saka directement sur le poteau opposé et malencontreusement dévié par le gardien Johnstone pour donner la victoire aux Gunners (1-0, 70e). Mais alors qu’Arsenal pensait s’imposer, Arokodare égalisait en toute fin de partie (1-1, 90e). On se dirigeait vers un nul, sauf qu’un nouveau but contre son camp permettait à Arsenal de s’imposer dans une fin de match complètement folle. Un coup du sort permettant aux Gunners de prendre cinq points d’avance sur Manchester City, alors que les Wolves concèdent une 14e défaite en 16 journées…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Wolverhampton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Wolverhampton Logo Wolverhampton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier