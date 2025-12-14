PL : Manchester City tient la cadence, Aston Villa renversant, Tottenham sombre

La 16e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec quatre belles affiches programmées à 15h. Sur la pelouse de Crystal Palace, Manchester City se devait de l’emporter après le succès d’Arsenal, hier soir. Dominateurs dans le jeu mais bousculés sur les attaques rapides des locaux, les Skyblues s’en remettaient finalement à l’inévitable Haaland, auteur d’une belle tête juste avant la pause (0-1, 41e). Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola sécurisaient finalement leur victoire grâce à un joli but de Foden sur un service de Cherki (0-2, 69e) et un penalty transformé par Haaland dans les derniers instants (0-3, 89e). Une belle opération pour les Mancuniens, bien décidés à ne pas laisser filer les Gunners.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Aston Villa, troisième au coup d’envoi, s’est offert une nouvelle victoire au terme d’un match spectaculaire West Ham (2-3) alors que Tottenham s’est totalement raté sur la pelouse de Nottingham Forest (0-3). Opposé à Sunderland, Newcastle a également chuté, plombé par un but contre son camp du malheureux Woltemade (46e, csc). Au classement, Manchester City revient à deux petites longueurs d’Arsenal et devance Aston Villa, qui complète le podium. En bas de tableau, les Wolves referment la marche, West Ham est désormais 18e.

Tous les résultats de 15h

Crystal Palace 0-3 Manchester City : Haaland (41e, 89e, sp) et Foden (69e)

Nottingham Forest 3-0 Tottenham : Hudson-Odoi (28e, 50e) et Ibrahim Sangaré (79e)

Sunderland 1-0 Newcastle : Woltemade (46e, csc)

West Ham 2-3 Aston Villa : Fernandes (1er), Bowen (24e) / Mavropanos (9e, csc) et Rogers (50e, 80e)