L’Argentine risque l’exclusion de la prochaine Coupe du Monde !

Séisme à venir sur la planète football ? S’il est encore trop tôt pour l’affirmer, les révélations faites par la presse argentine, ce samedi, risque d’être largement commentée dans les heures à venir. En effet, d’après les dernières informations publiées par La Nacion, l’Albiceleste - placée dans le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie - pourrait être exclue de la prochaine Coupe du Monde, organisée sur le sol américain, à cause du scandale de corruption à la Fédération argentine de football (AFA).

Dans cette optique, le média argentin indique que l’affaire a éclaté mardi dernier après la réalisation d’une trentaine de perquisitions de plusieurs clubs ainsi que du siège de l’AFA, dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. Si de nouvelles perquisitions sont à prévoir dans les prochains jours, de nombreux dirigeants de l’AFA sont soupçonnés d’avoir amassé une fortune considérable, à commencer par le dirigeant du football argentin Claudio "Chiqui" Tapia, son proche collaborateur Pablo Toviggino et le trésorier adjoint de la fédération, Luciano Nakis.

La FIFA en passe de sanctionner l’Argentine ?

«La solution réside dans les tribunaux, car la politique a peu de marge de manœuvre. C’est pourquoi il revient à la justice de déterminer rapidement si ces personnes sont coupables ou innocentes, si elles méritent de conserver leurs fonctions ou si elles doivent être destituées», ajoute par ailleurs La Nacion, assurant surtout que la FIFA - qui n’apprécie pas l’ingérence des gouvernements dans les affaires des fédérations nationales - pourrait exclure la bande de Lionel Messi de la prochaine Coupe du Monde.

Une sanction encore loin d’être actée mais bel et bien fondée puisque la justice argentine enquête actuellement sur la comptabilité de la société financière "Sur Finanzas", sponsor de plusieurs clubs du pays ainsi que de la sélection argentine en 2024, qui est soupçonnée de malversations. «J’espère pouvoir y être. Je l’ai déjà dit, j’adorerais y être. Au pire, je la regarderai sur place en direct, mais ce sera spécial», avait récemment déclaré Lionel Messi au sujet de la plus prestigieuse des compétitions. Reste, avant cela, à connaître le dénouement de l’enquête ouverte et les possibles conséquences sur le futur de l’Albiceleste…