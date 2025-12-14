Real Madrid : bonne nouvelle pour Franco Mastantuono

Alors qu’il n’a plus joué depuis le 1er novembre malgré plusieurs passages sur le banc, Franco Mastantuono pourrait bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Remis de sa pubalgie, l’Argentin doit encore retrouver son meilleur niveau physique pour convaincre Xabi Alonso, et l’arrivée de la Coupe du Roi pourrait l’aider à obtenir ses premières minutes depuis sa blessure. Selon AS, Mastantuono devrait avoir l’occasion de marquer des points contre Talavera en seizièmes de finale, une compétition souvent réservée aux joueurs de rotation lors des premiers tours.

À cela s’ajoutent d’autres éléments positifs pour le jeune Madrilène : le départ de Brahim Díaz pour la Coupe d’Afrique des nations, qui réduit la concurrence, et un système offensif à trois attaquants testé récemment face à Manchester City. Enfin, les statistiques plaident en sa faveur : avec Mastantuono titulaire, le Real a remporté les neuf matches disputés, contre une série plus mitigée depuis sa blessure. Sans être décisif sur le plan individuel, son activité et sa créativité ont coïncidé avec les meilleures séquences madrilènes cette saison, un équilibre que le club espère retrouver rapidement.