Monaco : les gros regrets d’Akliouche après la défaite contre l’OM

Ce dimanche, l’AS Monaco s’est incliné en clôture de la 16e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’OM (1-0). Dominateurs pendant une grande partie de la soirée, les Asémistes ont vu deux buts être refusé en leur défaveur pour des positions de hors-jeu plus ou moins claires. Après la rencontre, Maghnes Akliouche a fait part de sa frustration après ce gros match pas récompensé :

«On était venus pour gagner. On a montré qu’on était capables de faire de belles choses. On a joué avec du coeur et on a eu des occasions. L’équipe quii méritait de gagner c’était Monaco, mais ça se joue sur des détails. Et quand on ne met pas le ballon au fond, ça fait beaucoup de mal…Y’a beaucoup de bonnes choses sur ce match. Il faut repartir sur de bonnes bases pour la suite.»