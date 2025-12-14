Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Monaco : les gros regrets d’Akliouche après la défaite contre l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp
Marseille 1-0 Monaco

Ce dimanche, l’AS Monaco s’est incliné en clôture de la 16e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’OM (1-0). Dominateurs pendant une grande partie de la soirée, les Asémistes ont vu deux buts être refusé en leur défaveur pour des positions de hors-jeu plus ou moins claires. Après la rencontre, Maghnes Akliouche a fait part de sa frustration après ce gros match pas récompensé :

La suite après cette publicité

«On était venus pour gagner. On a montré qu’on était capables de faire de belles choses. On a joué avec du coeur et on a eu des occasions. L’équipe quii méritait de gagner c’était Monaco, mais ça se joue sur des détails. Et quand on ne met pas le ballon au fond, ça fait beaucoup de mal…Y’a beaucoup de bonnes choses sur ce match. Il faut repartir sur de bonnes bases pour la suite.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier