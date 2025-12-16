Le clan de Kylian Mbappé en rajoute une couche sur la condamnation XXL du PSG

Le conseil de prud’hommes en a décidé ainsi. Il condamne le PSG dans le litige qui l’oppose à Kylian Mbappé et lui impose de régler la note faramineuse de 61 M€ à son ancien joueur. Dans le détail de cette somme, le champion d’Europe en titre doit 36,6 M€ pour rappel de troisième échéance de prime de signature, 3,6 M€ pour les congés payés, 17,2 M€ au titre du rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024, 1,7 M€ de Congés payés sur cette même période, puis 1,5 M€ de rappel de primes d’éthique des trois mois, et enfin 150 000 € bruts de Congés payés liés à la prime, en plus de 5 000 € pour frais de procédure. Autre désaveu humiliant, le conseil de prud’hommes a demandé au club de publier le rendu de justice sur la première page de son site internet. Le calice jusqu’à la lie.

Le PSG a réagi et se réserve le droit de faire appel de la décision de justice. Il a un mois pour le faire. Pour le clan du joueur, on espère que l’affaire s’arrêtera là après tant de mois de conflit. Forcément, les avocats de Kylian Mbappé sont contents d’avoir remporté cette procédure comme nulle autre pareille. Ils ont obtenu gain de cause dans le manquement des salaires et des primes à verser. L’ex-salarié l’a emporté sur son ancien employeur, lequel avait même un temps contre-attaqué en réclamant 440 M€ de dommages et intérêts en réparation du "préjudice d’image" et de "perte de chance de transfert". «Ils ont réussi à instaurer un narratif qu’ils prennent aujourd’hui en boomerang, assure Thomas Clay, l’un des défenseurs du joueur sur RMC. Pourquoi ils n’ont pas payé ? Par orgueil. Ils n’ont pas accepté que leur joyau parte au Real Madrid.»

Delphine Verheyden : «Kylian était dans un combat de principe»

L’autre représentante de Mbappé, son avocate "historique" Delphine Verheyden est soulagée de voir son client «obtenir les salaires et les primes qui manquaient. C’était la feuille de route donnée par Kylian Mbappé, assure-t-elle. Kylian n’était pas dans un combat personnel. Est-ce humiliant de devoir écrire ce qu’on devait ? Kylian était dans un combat de principe. Quand on travaille, on mérite d’être payé. En demandant ces publications en homepage du PSG, l’idée est que ça mérite d’être su. Il y a eu un débat d’images en coulisse, une volonté de vouloir nuire à l’image de Kylian. Ce n’est pas juste. Quels sont nos moyens, à part faire savoir ce qu’il s’est réellement produit ? On aura tout fait pour que les choses soient sur la table», insiste-t-elle ce soir.

«Il est soulagé, content, égal à lui-même. Cela fait 10 ans que je le représente, il est déterminé, passionné par son métier. Il est satisfait, content que ça se termine. Il a une grande confiance dans le travail fait par ses équipes.» Me Verheyden poursuit assurant que la justice a été rendue : un employé échange sa force de travail contre rémunération. «Mbappé voulait ses salaires et sa prime, c’est tout. On s’est rendu compte que ce n’était pas possible. À la demande de Kylian et de sa famille, j’ai constitué cette équipe de travail avec mes trois confrères. On a fait une conférence de presse, on ne les a pas pris en traîtres. Ils n’ont pas voulu payer. On a continué à dérouler, jusqu’à aujourd’hui.» Heureux de ce jugement, l’attaquant des Bleus va pouvoir tourner cette page de manière définitive, sauf si le PSG décide de faire appel, auquel cas une nouvelle procédure de plusieurs mois pourrait s’ouvrir.