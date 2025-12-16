Ligue 1
Affaire Mbappé : la justice a imposé une décision humiliante au PSG
Le verdict est tombé. Parti en guerre contre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réclamait 55 M€ de salaires et primes impayés à son ancien employeur. Au final, la justice a condamné le club de la capitale à lui verser 61 M€ d’indemnités et lui a imposé une mesure quelque peu humiliante.
RMC Sport précise en effet que le conseil des Prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG. Le coup est rude pour les Rouge et Bleu.
