Ligue 1

Affaire Mbappé : la justice a imposé une décision humiliante au PSG

Par Matthieu Margueritte
Al Khelaifi @Maxppp

Le verdict est tombé. Parti en guerre contre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réclamait 55 M€ de salaires et primes impayés à son ancien employeur. Au final, la justice a condamné le club de la capitale à lui verser 61 M€ d’indemnités et lui a imposé une mesure quelque peu humiliante.

RMC Sport précise en effet que le conseil des Prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG. Le coup est rude pour les Rouge et Bleu.

Pub. le - MAJ le
