Affaire Mbappé : la justice a imposé une décision humiliante au PSG

Le verdict est tombé. Parti en guerre contre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réclamait 55 M€ de salaires et primes impayés à son ancien employeur. Au final, la justice a condamné le club de la capitale à lui verser 61 M€ d’indemnités et lui a imposé une mesure quelque peu humiliante.

RMC Sport précise en effet que le conseil des Prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG. Le coup est rude pour les Rouge et Bleu.