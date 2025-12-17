Nouvelle grosse polémique autour de la Coupe du Monde 2026

Après le scandale pour les spectateurs handicapés, une polémique fait surface. En effet, les nouvelles restrictions de voyage imposées par l’administration Trump menacent désormais de priver les supporters du Sénégal et de la Côte d’Ivoire de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Signée mardi, la proclamation suspend l’entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de ces deux pays, y compris pour les visas touristiques nécessaires pour assister aux matchs. Si des exemptions existent pour les athlètes, le staff et les proches immédiats, elles ne s’appliquent pas aux fans voyageant pour soutenir leur équipe selon The Athletic. Cette mesure intervient alors que le Sénégal affrontera la France et la Norvège à MetLife Stadium, dans le New Jersey, tandis que la Côte d’Ivoire jouera contre l’Équateur et Curaçao à Philadelphia et contre l’Allemagne à Toronto, soulevant des incertitudes pour l’accès aux stades pour les supporters africains.

Selon la Maison-Blanche, la décision repose sur des taux de dépassement de visa élevés pour ces pays, mais l’exécutif prévoit des exceptions pour certains cas, comme les résidents permanents légaux, les détenteurs de visas existants ou les voyageurs entrant pour affaires gouvernementales ou diplomatiques. Andrew Giuliani, directeur de la task force pour la Coupe du Monde 2026, a souligné que « la sécurité reste la priorité absolue » et que les décisions de visa relèvent avant tout de la sécurité nationale, tout en précisant que les joueurs et membres directs du staff des pays concernés pourront participer au tournoi. Cette situation met en lumière les graves tensions entre politique migratoire et accès des supporters à l’événement sportif majeur. Affaire à suivre…