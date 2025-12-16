Mondial 2026 : un scandale éclate aussi pour les spectateurs handicapées

Cette Coupe du Monde 2026 version Trump-FIFA continue de faire jaser. Ces dernières semaines, les scandales en tous genres se sont multipliés et aujourd’hui, la grosse polémique concerne le prix des places pour assister aux matches. Et malheureusement, la FIFA ne semble pas trop préoccupée par le sort réservé aux personnes handicapées. The Athletic révèle en effet que le principal groupe européen de supporters (FSE) a écrit directement au président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de l’alerter sur les prix pratiqués pour les places réservées aux handicapés. Des places souvent disponibles uniquement en catégorie 1 (les places les plus proches du terrain, mais les plus chères), ce qui oblige ces personnes à devoir payer entre 150 (127€) et 450 dollars (382€) par match, voire 4 185 dollars (3 555€) pour la finale.

« Le FSE a exhorté la FIFA à réduire les prix pour les supporters handicapés, à permettre à leurs accompagnateurs d’assister gratuitement aux matchs et à collaborer avec les groupes de supporters afin de garantir que les politiques de billetterie soient équitables, inclusives et adaptées à la réalité vécue. (…) Les billets accessibles ne semblent pas être disponibles dans la catégorie 4, la moins chère, mais uniquement dans les catégories 1 à 3. (…) Les personnes handicapées à travers le monde sont souvent confrontées à des coûts supplémentaires inévitables liés à leur handicap, notamment en matière de transport, d’hébergement, d’équipement et d’assistance personnelle. Les prix extrêmes des billets constituent donc un obstacle important à la participation à ce qui est censé être une célébration mondiale du football ». Enfin, le FSE a également alerté sur le fait que les billets réservés aux personnes handicapées peuvent être revendus sur la plateforme de revente de la FIFA sans limites de prix et apparaissent à plus de six fois leur valeur initiale.