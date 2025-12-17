CdM 2026 : la FIFA fait machine arrière

La FIFA fait finalement machine arrière. En effet, face à l’indignation générale provoquée par des tarifs jugés exorbitants pour la Coupe du Monde 2026, l’instance dirigeante du football mondial a annoncé la mise en place d’une nouvelle catégorie de billets à prix réduits. Selon Daily Mail Sport, environ 10 % des allocations de chaque nation qualifiée seront désormais disponibles à environ 55 euros, couvrant l’ensemble des matchs, y compris le match d’ouverture et la finale. Cette décision fait suite à des discussions avec les fédérations nationales, dont la FA et la Fédération allemande, et représente une victoire significative pour les associations de supporters et les fans qui s’étaient mobilisés contre les tarifs initiaux.

Initialement, les billets les moins chers pour l’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie étaient fixés à 200 £ (soit 230 €), tandis que le prix minimum pour assister à la finale dépassait les 4 000 £, soit proche de 4 600 €. La nouvelle catégorie, appelée Supporter Entry Tier, sera proposée à approximativement 55 € par match pour chacun des 104 matchs, selon un porte-parole de la FIFA. Face à une demande record, avec déjà plus de 20 millions de demandes à ce stade, un tirage au sort pourrait être utilisé pour répartir ces billets parmi les supporters, permettant ainsi à davantage de fans fidèles de suivre leur équipe sur la plus grande scène du football mondial.