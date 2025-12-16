Menu Rechercher
Commenter 86
Ligue 1

La réaction du clan Mbappé après la condamnation du PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

La décision est tombée. Ce mardi, le conseil des Prud’hommes a rendu son verdict dans le litige opposant Kylian Mbappé au club de la capitale. Le PSG doit verser les 55 millions d’euros plus des congés payés. Au total, les avocats de Kylian Mbappé font savoir que le montant total tourne autour des 61 millions d’euros. Un combat remporté par le joueur du Real Madrid, dont le clan se dit très satisfait de cette décision. « C’est une victoire que l’on attendait depuis longtemps. C’est la troisième fois que cette décision de condamnation est confirmée », ont indiqué les avocats à la sortie du procès.

La suite après cette publicité

« Cela fait 18 mois que Kylian Mbappé réclame la même chose : le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail qu’il avait effectué. Les deux premières fois, le club ne voulait pas payer, car il attendait une décision aux prud’hommes, et bien voilà, elle est là (…). Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n’est pas une zone de non-droit. Nous espérons que le PSG pourra s’exécuter spontanément sans qu’on ait à passer par voie d’huissier. Cela serait élégant », ont-ils ajouté, au micro de RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (86)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier