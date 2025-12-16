Menu Rechercher
Le PSG condamné à payer 61 M€ à Kylian Mbappé

Le Conseil des Prud’hommes a rendu son verdict dans le litige opposant Kylian Mbappé au club de la capitale. Sans surprise, les Rouge et Bleu ont été condamnés à payer une très grosse somme à leur ancien attaquant.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se livraient une guerre impitoyable devant les tribunaux. Pour rappel, le joueur du Real Madrid, qui a quitté les Rouge et Bleu en 2024, réclamait aux dirigeants parisiens la coquette somme de 55 M€ correspondant à des salaires et primes impayés. Face à cette requête, Paris n’a pas voulu céder, prétextant que Mbappé avait promis de ne pas partir libre de tout contrat au Real Madrid.

Dès lors, une longue bataille juridique s’est engagée et les deux parties ont alors sorti l’artillerie lourde. Le PSG réclamait pas moins de 440 M€ à son ancien attaquant, tandis que le clan Mbappé avait répliqué en réclamant la requalification du contrat du joueur en CDI (contrat à durée indéterminée) et 263 M€ au club de la capitale avec les motifs suivants : un licenciement sans cause, un harcèlement moral, du travail dissimulé ou encore l’exécution déloyale du contrat de travail.

Mbappé gagne son combat face au PSG

Dernièrement, le PSG avait remporté une petite victoire avec la décision de la Cour d’appel de Paris de rejeter le recours des Mbappé suite à l’annulation de la saisie conservatoire des fameux 55 M€ sur les comptes du club prononcée par la justice. Un succès qui n’a pas pesé bien lourd puisque le verdict du conseil des Prud’hommes a été sans appel pour le PSG.

RMC Sport et Le Parisien indiquent que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a été débouté de l’ensemble de ses demandes et a même été condamné à payer environ 61 M€ à Kylian Mbappé. Et ce n’est pas tout. Le conseil des Prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG. À noter que le club français peut faire appel de ce jugement.

