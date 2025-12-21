Le PSG reprendra l’entraînement le 30 décembre

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France après sa victoire contre Fontenay-le-Comte (N3), le PSG va désormais pouvoir se reposer. Comme indiqué par Le Parisien, les hommes de Luis Enrique vont disposer de neuf jours de repos pour se ressourcer avec leurs familles, proches et amis.

La reprise de l’entraînement a, elle, été fixée au mardi 30 décembre à 17 heures au Campus PSG. Après cela, les Parisiens défieront le Paris FC, le samedi 4 janvier au Parc des Princes avant de retrouver l’OM pour le Trophée des champions, au Koweït.