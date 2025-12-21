Coupe de France
PSG : le message de Lucas Chevalier après la titularisation de Renato Marin
1 min.
@Maxppp
En l’absence de Matvey Safonov, victime d’une fracture de la main pendant sa séance de tirs au but phénoménale contre Flamengo (1-1, 2-1 tab), on a longtemps cru que Lucas Chevalier retrouverait sa place dans les buts parisiens face à Fontenay en Coupe de France.
MEGA PSG 🇵🇸 @MegaPSG_ – 14:24
📲 Lucas Chevalier 🇫🇷 félicite Renato Marin 🇮🇹 pour sa première avec le PSG:Voir sur X
« Félicitations mon ami❤️🙏»
Finalement, Luis Enrique a fait le choix d’offrir à Renato Marin sa première titularisation, lui qui était arrivé de l’AS Roma l’été dernier. Le portier italien de 19 ans a vécu une première paisible et réussie (victoire 4-0), que Lucas Chevalier a pris le soin de saluer. «Félicitations mon ami », a écrit l’international tricolore sur son compte Instagram, dans un message assorti d’emojis. Classe.
