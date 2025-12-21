PSG : le message de Lucas Chevalier après la titularisation de Renato Marin

En l’absence de Matvey Safonov, victime d’une fracture de la main pendant sa séance de tirs au but phénoménale contre Flamengo (1-1, 2-1 tab), on a longtemps cru que Lucas Chevalier retrouverait sa place dans les buts parisiens face à Fontenay en Coupe de France.

Finalement, Luis Enrique a fait le choix d’offrir à Renato Marin sa première titularisation, lui qui était arrivé de l’AS Roma l’été dernier. Le portier italien de 19 ans a vécu une première paisible et réussie (victoire 4-0), que Lucas Chevalier a pris le soin de saluer. «Félicitations mon ami », a écrit l’international tricolore sur son compte Instagram, dans un message assorti d’emojis. Classe.