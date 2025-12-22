Le 16e de finale de Coupe de France du PSG et de l’OM reprogrammé

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a eu lieu ce dimanche 21 décembre. Celui-ci a notamment offert un derby parisien entre le PSG et le Paris FC et un duel entre un petit Poucet, le Bayeux FC (R1) et l’Olympique de Marseille. Deux affiches qui ne se dérouleront cependant pas durant le week-end du 10 et 11 janvier. La raison ? Le PSG et l’OM seront opposés quelques jours plus tôt lors du Trophée des Champions, organisé le jeudi 8 janvier à Koweït City.

La suite après cette publicité

De ce fait, le PSG défiera le PFC le lundi 12 janvier au Parc des Princes, à 21h10. De son côté, l’OM affrontera Bayeux, le lendemain, le mardi 13 janvier à 21h. Ce match devrait d’ailleurs se dérouler à Caen puisque le stade Henry Jeanne de Bayeux, avec sa capacité de 3 400 places, ne sera pas autorisé à accueillir cette rencontre.