CdF : l’incroyable pactole obtenu par St-Cyr

Dimanche dernier, les joueurs de St-Cyr ont vécu le match de leur vie. Face à l’OL en 32es de finale, le club amateur a réalisé une performance valeureuse avant d’être écarté de manière poussive par les Gones. Devant un Groupama Stadium rempli de 25 000 supporters, les Saint-Cyrôts n’ont clairement pas démérité.

La suite après cette publicité

Et pour l’occasion, le club de Régional 1 a été récompensé de la meilleure des manières. Juste avant les fêtes de fin d’année, le club rhodanien va toucher 145 000 euros après sa superbe épopée. Touchant 43 000 euros de récompense de la part de la FFF, St-Cyr va également bénéficier de 100 000 euros de recette après leur 32e de finale en Coupe de France.