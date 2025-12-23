CdF : beIN Sports réagit à la polémique sur la retransmission de Bayeux-OM

Deux affiches des 16es de finale de la Coupe de France ne se tiendront pas durant le week-end du 10/11 janvier. Les organisateurs et les programmateurs ont déplacé le derby entre le PSG et le PFC, et la rencontre entre Bayeux (R1) et l’OM le lundi 12 janvier et le mardi 13 janvier. La tenue du Trophée des Champions organisé le jeudi 8 janvier au Koweït entre le PSG et l’OM est la raison invoquée de cette reprogrammation, fortement critiquée sur les réseaux sociaux. En tant que diffuseur (le contrat vient même d’être prolongé jusqu’en 2030), beIN Sports concentre cette colère dont il se défend dans les colonnes de L’Equipe. « Il y en a un peu marre de ces polémiques en permanence sur les réseaux sociaux. Nous, on est diffuseur. On n’est pas l’organisateur et encore moins en charge des calendriers, répond Florent Houzot, le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction. Alors il n’y a pas de polémique. beIN Sports n’est pas responsable de la date du Trophée des Champions, pas responsable qu’elle oppose Paris et Marseille. Encore moins responsable de la qualification en 16e de finale du PSG et de l’OM et surtout de faire jouer un club amateur un mardi soir, parce que tous les clubs avaient été prévenus en amont par la Fédération ».

D’après la chaîne qatarie, ce choix de déplacer ces deux matchs était prévu de longue date, en concertation avec la FFF, organisateur de la Coupe de France, et la LFP, qui programme elle le Trophée des Champions et le championnat de France. Le fait que le PSG rejouait en Ligue 1 dès le vendredi 16 janvier (face au LOSC) a entériné le choix de déplacer les matchs suscitant la colère d’une partie du public. beIN Sports y voit même un acharnement après les différentes polémiques nées ces derniers mois (matchs du vendredi en Ligue 2, conflit avec la LFP). « Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu’on veut de façon collective, poursuit Houzot. Est-ce qu’on veut de l’exposition ? Est-ce qu’on veut du financement pour les clubs ? La volonté de la Fédération depuis 2022, c’est d’exposer encore plus sa compétition. Et grâce à beIN, depuis 2022, la Coupe de France a une exposition qu’elle n’a jamais eue, puisqu’à partir des 32es, tous les matches sont diffusés en intégralité. On respecte nos engagements. On aurait pu programmer des matches le vendredi soir mais on a préféré faire deux multiplex le samedi après-midi, un autre le dimanche, quatre prime dans un week-end où il y a aussi d’autres compétitions comme la CAN. La Coupe de France, c’est une des plus belles compétitions. On y tient et on l’a montré. Et les clubs amateurs sont très contents ». Voilà qui est dit.