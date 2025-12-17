Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Coupe de France

CdF : la FFF annonce un nouveau contrat de diffusion avec beIN Sports

Par Jordan Pardon - Maxime Barbaud
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Si beIN Sports fait une croix à partir de la saison prochaine sur son unique match de Ligue 1 (par journée de championnat), la collaboration se poursuit pour les 4 prochaines années pour la Coupe de France. La chaîne vient d’annoncer la reconduction de son partenariat de diffusion avec la FFF à partir des 32es de finale. Elle déboursera un peu de plus des 4 millions d’euros actuels, soit une légère revalorisation de ce contrat. France Télévisions sera le co-diffuseur de la compétition pour une affiche par tour.

La suite après cette publicité

«La FFF a annoncé mercredi 17 décembre que beIN MEDIA GROUP sera diffuseur officiel de la Coupe de France Crédit Agricole pour quatre nouvelles saisons, de 2026 à 2030.beIN SPORTS, diffuseur de l’épreuve depuis 2022, a acquis le lot B, qui comprend 63 matches dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l’attributaire du lot A, soit 100 % des matches à partir des 32es de finale.Avec ce nouveau contrat, beIN SPORTS réaffirme son engagement et son attachement à la compétition phare du football français, qui réunit 7 362 clubs amateurs et professionnels pour la 109e édition actuellement en cours», indique le communiqué de la FFF. Le président Philippe Diallo s’en est également réjoui : «depuis quatre ans, le groupe beIN est bien plus qu’un partenaire de la FFF, et contribue par sa couverture, sa créativité et les belles histoires qu’il raconte de notre football, à faire de la Coupe de France Crédit Agricole l’une des épreuves les plus populaires et emblématiques du sport français.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier