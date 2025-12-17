CdF : la FFF annonce un nouveau contrat de diffusion avec beIN Sports

Si beIN Sports fait une croix à partir de la saison prochaine sur son unique match de Ligue 1 (par journée de championnat), la collaboration se poursuit pour les 4 prochaines années pour la Coupe de France. La chaîne vient d’annoncer la reconduction de son partenariat de diffusion avec la FFF à partir des 32es de finale. Elle déboursera un peu de plus des 4 millions d’euros actuels, soit une légère revalorisation de ce contrat. France Télévisions sera le co-diffuseur de la compétition pour une affiche par tour.

«La FFF a annoncé mercredi 17 décembre que beIN MEDIA GROUP sera diffuseur officiel de la Coupe de France Crédit Agricole pour quatre nouvelles saisons, de 2026 à 2030.beIN SPORTS, diffuseur de l’épreuve depuis 2022, a acquis le lot B, qui comprend 63 matches dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l’attributaire du lot A, soit 100 % des matches à partir des 32es de finale.Avec ce nouveau contrat, beIN SPORTS réaffirme son engagement et son attachement à la compétition phare du football français, qui réunit 7 362 clubs amateurs et professionnels pour la 109e édition actuellement en cours», indique le communiqué de la FFF. Le président Philippe Diallo s’en est également réjoui : «depuis quatre ans, le groupe beIN est bien plus qu’un partenaire de la FFF, et contribue par sa couverture, sa créativité et les belles histoires qu’il raconte de notre football, à faire de la Coupe de France Crédit Agricole l’une des épreuves les plus populaires et emblématiques du sport français.»