CdF : la FFF annonce un nouveau contrat de diffusion avec beIN Sports
Si beIN Sports fait une croix à partir de la saison prochaine sur son unique match de Ligue 1 (par journée de championnat), la collaboration se poursuit pour les 4 prochaines années pour la Coupe de France. La chaîne vient d’annoncer la reconduction de son partenariat de diffusion avec la FFF à partir des 32es de finale. Elle déboursera un peu de plus des 4 millions d’euros actuels, soit une légère revalorisation de ce contrat. France Télévisions sera le co-diffuseur de la compétition pour une affiche par tour.
«La FFF a annoncé mercredi 17 décembre que beIN MEDIA GROUP sera diffuseur officiel de la Coupe de France Crédit Agricole pour quatre nouvelles saisons, de 2026 à 2030.beIN SPORTS, diffuseur de l’épreuve depuis 2022, a acquis le lot B, qui comprend 63 matches dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l’attributaire du lot A, soit 100 % des matches à partir des 32es de finale.Avec ce nouveau contrat, beIN SPORTS réaffirme son engagement et son attachement à la compétition phare du football français, qui réunit 7 362 clubs amateurs et professionnels pour la 109e édition actuellement en cours», indique le communiqué de la FFF. Le président Philippe Diallo s’en est également réjoui : «depuis quatre ans, le groupe beIN est bien plus qu’un partenaire de la FFF, et contribue par sa couverture, sa créativité et les belles histoires qu’il raconte de notre football, à faire de la Coupe de France Crédit Agricole l’une des épreuves les plus populaires et emblématiques du sport français.»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe Intercontinentale : le PSG vient à bout de Flamengo aux tirs au but grâce à un immense Safonov
Explorer