Ex-OM : Vitinha en deuil après le décès de ses deux neveux en France

L’ancien attaquant de l’OM, Vitinha, est endeuillé par la mort de deux de ses neveux après une explosion ayant eu lieu à l’intérieur d’un immeuble de Trévoux, en banlieue lyonnaise. L’ancienne recrue la plus chère de l’histoire de Marseille a partagé une cagnotte Leetchi pour venir en aide à ses proches, touchés par la perte de deux enfants âgés de 3 et 5 ans.

«Mon cousin Bruno a perdu ses deux enfants dans une tragédie en France», a écrit l’attaquant portugais sur ses réseaux sociaux. Malgré les tentatives de réanimation des secours présents sur place, les deux enfants ont péri dans cette explosion, qui a également coûté la vie à une troisième personne, retrouvée sous les décombres après plus d’une heure trente de fouilles. Le parquet a annoncé que la femme en question avait ouvert le gaz pour mettre fin à ses jours, ce qui a en conséquence causé la détonation et le décès des deux enfants.