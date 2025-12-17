Menu Rechercher
Ex-OM : Vitinha en deuil après le décès de ses deux neveux en France

Par Jordan Pardon
1 min.
Vitinha en action avec le Genoa. @Maxppp

L’ancien attaquant de l’OM, Vitinha, est endeuillé par la mort de deux de ses neveux après une explosion ayant eu lieu à l’intérieur d’un immeuble de Trévoux, en banlieue lyonnaise. L’ancienne recrue la plus chère de l’histoire de Marseille a partagé une cagnotte Leetchi pour venir en aide à ses proches, touchés par la perte de deux enfants âgés de 3 et 5 ans.

«Mon cousin Bruno a perdu ses deux enfants dans une tragédie en France», a écrit l’attaquant portugais sur ses réseaux sociaux. Malgré les tentatives de réanimation des secours présents sur place, les deux enfants ont péri dans cette explosion, qui a également coûté la vie à une troisième personne, retrouvée sous les décombres après plus d’une heure trente de fouilles. Le parquet a annoncé que la femme en question avait ouvert le gaz pour mettre fin à ses jours, ce qui a en conséquence causé la détonation et le décès des deux enfants.

Pub. le - MAJ le
