PSG - Flamengo : la soirée héroïque du nouveau chouchou Matvey Safonov

Titulaire surprise pour la quatrième fois consécutive à la place de Lucas Chevalier, tout juste remis de blessure, Matvey Safonov a vécu une soirée qui pourrait compter dans son histoire parisienne. À Doha, lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, le Paris Saint-Germain s’est imposé aux tirs au but (1-1, 2-1 t.a.b.) au terme d’un long match tendu et indécis. Peu exposé pendant de longues phases, le gardien russe a pourtant été décisif quand tout se jouait, devenant l’homme fort d’un sacre acquis dans la douleur au stade Jassim bin Hamad.

Discret mais toujours concentré durant le temps réglementaire, Safonov n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent face à un PSG globalement dominateur. Le natif de Krasnodar s’est toutefois montré attentif sur les tentatives lointaines d’Erick Pulgar en première période, avant de partir du bon côté sans pouvoir empêcher le penalty parfaitement tiré par Jorginho à l’heure de jeu. Loin de s’effondrer après cette égalisation, le portier parisien a conservé une sérénité précieuse dans les moments chauds, notamment lorsque Flamengo a tenté de pousser en fin de match, puis durant les prolongations où la tension est montée d’un cran. Avec 85% de passes réussies, Safonov s’est aussi montré très propre au pied sur ses dégagements et relances, alors qu’il a aussi réussi avec brio ses deux sorties aériennes tentées.

4 tirs au but repoussés !

C’est finalement lors de la séance de tirs au but que Safonov a basculé dans une autre dimension. Dans un silence pesant, le Russe a repoussé quatre des cinq tentatives brésiliennes, multipliant les parades et les bonnes lectures, donnant l’impression de gagner le duel psychologique avant même que les tireurs adverses ne s’élancent. Impérial sur sa ligne, explosif dans ses appuis, il a offert au PSG une victoire qui semblait lui tendre les bras tant il a maîtrisé cet exercice, scellant définitivement le sort de Flamengo. Elu homme du match par la FIFA, l’international russe a également reçu la note de 7 par la rédaction de Foot Mercato. Au coup de sifflet final, tout le staff et l’effectif du PSG ont couru vers le gardien pour le porter en triomphe devant la tribune où les 1 000 supporters et ultras parisiens ont donné de la voix.

Même Lucas Chevalier, tout sourire, est parti le féliciter en personne après la haie d’honneur de l’équipe au Russe de 26 ans. Au-delà de cette performance XXL, la soirée de Doha pose forcément la question de la hiérarchie au poste de gardien. «On lui a dit merci après le match. C’était un bon match pour lui, on le remercie, on est contents pour lui. C’est une très très belle personne qui rigole avec tout le monde. Sur le terrain et en dehors, c’est une personne incroyable», a affirmé Nuno Mendes en zone mixte. Alors que la titularisation de Safonov restait une surprise en raison du retour de blessure de Lucas Chevalier, le portier russe a profité de cette confiance renouvelée de Luis Enrique pour marquer des points précieux. Dans un club où la concurrence est permanente, ce récital aux tirs au but pourrait bien redistribuer les cartes et installer Safonov comme bien plus qu’un simple intérimaire. À Paris, un nouveau chouchou est peut-être né.