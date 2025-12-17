LDC (F) : l’OL finit dans le top 4, le Paris FC file en barrage et le PSG s’en va sans victoire

Et de cinq victoires pour l’OL Lyonnes dans cette Ligue des champions. Opposées à un Atlético de Madrid réduit à dix dès la 36e minute, les joueuses de Jonatan Giráldez n’ont laissé aucune chance à l’équipe espagnole (4-0). Après un but contre son camp de Vilde Bøe Risa (30e), Wendie Renard sur penalty (52e), Kadidiatou Diani (53e) et Korbin Schrader (71e) ont terminé le travail. Un succès sans détour qui permet au club rhodanien d’assurer sa place dans le top 4, et de partager la tête du classement avec le FC Barcelone, vainqueur ce mercredi soir du Paris FC (2-0). La formation parisienne n’a pas réussi à stopper les championnes d’Espagne en titre, qui ont marqué grâce à Vicky López (22e) et Caroline Graham Hansen (49e).

De son côté, le Paris Saint-Germain en termine avec sa saison cauchemardesque en Europe. Pour cette dernière journée, l’autre club de la capitale, qui était déjà éliminé avant le coup d’envoi, n’est pas allé au-delà du match nul sur la pelouse de Benfica (1-1). Malgré une ouverture du score précoce de Jennifer Echegini (5e), les Portugaises sont restées dans le match et se sont même créé les meilleures occasions. Elles ont égalisé par Carole Costa sur penalty (32e), après une faute d’Élisa de Almeida. Les deux équipes ne comptent que deux points dans la compétition, tandis que le Paris FC, malgré sa défaite face au Barça, valide sa qualification pour les barrages (10e avec 8 points).