Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe féminine UEFA

LDC (F) : l’OL finit dans le top 4, le Paris FC file en barrage et le PSG s’en va sans victoire

Par André Martins
1 min.
Wendie Renard sous les couleurs de l'OL @Maxppp
terminé - 17/12 Paris FC 0 Barcelona 2
terminé - 17/12 SL Benfica 1 Paris SG 1
terminé - 17/12 Lyon 4 Atlético 0

Et de cinq victoires pour l’OL Lyonnes dans cette Ligue des champions. Opposées à un Atlético de Madrid réduit à dix dès la 36e minute, les joueuses de Jonatan Giráldez n’ont laissé aucune chance à l’équipe espagnole (4-0). Après un but contre son camp de Vilde Bøe Risa (30e), Wendie Renard sur penalty (52e), Kadidiatou Diani (53e) et Korbin Schrader (71e) ont terminé le travail. Un succès sans détour qui permet au club rhodanien d’assurer sa place dans le top 4, et de partager la tête du classement avec le FC Barcelone, vainqueur ce mercredi soir du Paris FC (2-0). La formation parisienne n’a pas réussi à stopper les championnes d’Espagne en titre, qui ont marqué grâce à Vicky López (22e) et Caroline Graham Hansen (49e).

La suite après cette publicité

Classement général Coupe féminine UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelona Barcelona 16 6 +17 5 1 0 20 3
2 Logo Lyon Lyon 16 6 +13 5 1 0 18 5
3 Logo Chelsea Chelsea 14 6 +17 4 2 0 20 3
4 Logo Bayern Munich Bayern Munich 13 6 +1 4 1 1 14 13
5 Logo Arsenal Arsenal 12 6 +5 4 0 2 11 6
6 Logo Man Utd Man Utd 12 6 -2 4 0 2 7 9
7 Logo Real Madrid Real Madrid 11 6 +6 3 2 1 13 7
8 Logo Juventus Juventus 10 6 +5 3 1 2 13 8
9 Logo Wolfsburg Wolfsburg 9 6 +3 3 0 3 13 10
10 Logo Paris FC Paris FC 8 6 -3 2 2 2 6 9
11 Logo Atlético Atlético 7 6 +4 2 1 3 13 9
12 Logo Louvain Louvain 6 6 -5 1 3 2 5 10
13 Logo Oslo Valerenga Oslo Valerenga 4 6 -5 1 1 4 4 9
14 Logo AS Rome AS Rome 4 6 -10 1 1 4 9 19
15 Logo Twente Twente 3 6 -6 0 3 3 4 10
16 Logo SL Benfica SL Benfica 2 6 -7 0 2 4 4 11
17 Logo Paris SG Paris SG 2 6 -8 0 2 4 4 12
18 Logo St. Pölten St. Pölten 1 6 -25 0 1 5 3 28
Voir le classement complet

De son côté, le Paris Saint-Germain en termine avec sa saison cauchemardesque en Europe. Pour cette dernière journée, l’autre club de la capitale, qui était déjà éliminé avant le coup d’envoi, n’est pas allé au-delà du match nul sur la pelouse de Benfica (1-1). Malgré une ouverture du score précoce de Jennifer Echegini (5e), les Portugaises sont restées dans le match et se sont même créé les meilleures occasions. Elles ont égalisé par Carole Costa sur penalty (32e), après une faute d’Élisa de Almeida. Les deux équipes ne comptent que deux points dans la compétition, tandis que le Paris FC, malgré sa défaite face au Barça, valide sa qualification pour les barrages (10e avec 8 points).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA
Lyon
Paris FC
Paris SG
SL Benfica
Barcelona
Atlético

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA Coupe féminine UEFA
Lyon Logo Lyon
Paris FC Logo Paris FC
Paris SG Logo Paris Saint-Germain
SL Benfica Logo SL Benfica
Barcelona Logo FC Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier