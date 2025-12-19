Un ancien sélectionneur de la Norvège et du Danemark est décédé

L’ancien sélectionneur des équipes nationales de Norvège et du Danemark, Age Hareide, est décédé à l’âge de 72 ans, des suites d’un cancer du cerveau, a annoncé sa famille aux médias norvégiens. Hareide avait dirigé le Danemark de 2016 à 2020, menant les Scandinaves jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il avait également été à la tête de l’équipe nationale norvégienne de 2003 à 2008 et avait terminé sa carrière internationale en tant que sélectionneur de l’Islande jusqu’en novembre 2024, avant de prendre sa retraite.

La suite après cette publicité

Age Hareide avait aussi connu de nombreux succès en Scandinavie. Il avait remporté des titres avec Brøndby au Danemark, Malmö et Helsingborg en Suède, ainsi qu’avec Rosenborg en Norvège, laissant derrière lui un héritage marqué par ses victoires et sa réputation de tacticien respecté. Une triste nouvelle pour le football.