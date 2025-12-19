Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo publie une photo impressionnante de son corps

Par Matthieu Margueritte
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Si Cristiano Ronaldo est toujours aussi performant sur les terrains (104 buts et 21 passes décisives en 117 matches avec Al-Nassr) et qu’il s’apprête à disputer une Coupe du Monde à 41 ans, c’est en grande partie grâce à l’entretien de son corps.

Cristiano Ronaldo
After sauna 🧘‍♂️😅
Preuve en est avec la dernière photo que vient de publier la star portugaise après son sauna. On y voit un homme plus que jamais affûté sans un poil de graisse !

