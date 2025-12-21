Le Maroc est mis sous grosse pression pour la CAN, le Real Madrid se fait détruire en Espagne

Le Maroc lance sa CAN avec beaucoup de pression

C’est le jour J pour la Coupe d’Afrique des Nations, ou plutôt pour la CAN du peuple comme l’écrit L’Equipe. La compétition ouvre ses portes ce dimanche au Maroc avec comme match d’ouverture les Lions de l’Atlas qui accueillent les Comores. Un match dans lequel le Maroc est largement favori, mais plus globalement une CAN où le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde doit gagner. Pour le coach Walid, c’est l’heure de gagner un titre écrit Le Parisien. Le sélectionneur marocain a gagné énormément de crédit lors de la Coupe du Monde 2022, le raté de la dernière CAN a été digéré, mais maintenant Regragui doit permettre au Maroc de gagner quelque chose. La très grosse série d’invincibilité est encourageante, le contexte aussi, bref tout est réuni pour le Maroc. "Elle doit rester chez nous" a déclaré la légende Mustapha Hadji qui a confiance en son équipe. Pour La Gazzetta dello Sport, c’est le Maroc contre tous lors de cette CAN, c’est le moment pour les Lions de l’Atlas de mettre la main sur un titre continental qui est tant convoité depuis 1976.

Le Real Madrid pas épargné par la presse

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé 2-0 à domicile face au FC Séville, un succès qui ne camoufle toujours pas la piètre prestation des Madrilènes. La presse espagnole n’épargne ni Vinicius Junior, ni le Real tout court. Les victoires ne maquillent pas le désastre, est-il écrit dans Marca. Le Real a gagné ses trois derniers matchs, mais les prestations restent inquiétantes, à tel point que Xabi Alonso est toujours aussi contesté. Malgré tout, le Real est revenu à un petit point du Barça qui se déplace à Villarreal cet après-midi. Un moindre mal pour la Maison Blanche qui reste en course pour le titre.

Pep Guardiola lâche un coup de gueule

Du côté de Manchester City, on continue de gagner et on met la pression sur Arsenal. Les Skyblues ont écrasé West Ham 3-0, Erling Haaland a encore inscrit un doublé et Tijjany Reijnders a bouclé cette belle victoire. Du moins c’est une belle victoire au tableau d’affichage, parce que dans le contenu Pep Guardiola trouve toujours des choses à redire. Le coach de City a poussé un coup de gueule après la victoire de son équipe, preuve de son exigence énorme. "Ils ont le droit de faire la fête. Je ne dis pas que je ne suis pas satisfait de ce qu’ils ont accompli lors des huit derniers matchs. Je suis vraiment ravi. Nous avons envoyé un message fort, mais avec le ballon, nous ne sommes toujours pas assez bons", a lâché Pep Guardiola après le match face à West Ham.