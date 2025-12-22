Menu Rechercher
Classement FIFA : la France termine l’année troisième, le Maroc se rapproche du top 10

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'équipe de France contre l'Ukraine @Maxppp

Ce lundi, la FIFA a publié le dernier classement mensuel de l’année 2025. L’occasion de faire le bilan pour de nombreuses nations avant une année qui va énormément compter avec la CAN et la Coupe du monde. Et pour ce dernier bulletin, rien n’a vraiment changé. Ainsi, l’équipe de France clôture cette année à la troisième place derrière l’Espagne et l’Argentine.

De son côté, vainqueur de la Coupe Arabe organisée par la FIFA, le Maroc se rapproche grandement du top 10 et n’est plus qu’à trois petites unités de la Croatie, dixième. L’Algérie a glané une petite place par rapport au dernier bulletin en dépassant l’Égypte.

