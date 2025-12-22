Karim Adeyemi et sa femme sont en train de rendre fou le Borussia Dortmund !

Les fêtes s’annoncent bouillantes du côté du Borussia Dortmund. Si les pensionnaires du Signal Iduna Park, dauphins du Bayern en Bundesliga, ont empoché trois nouveaux points face au Borussia Mönchengladbach, vendredi soir, c’est bien l’attitude d’un certain Karim Adeyemi qui fait la Une des journaux allemands en ce début de semaine. Remplacé à la 60e minute de jeu, l’international allemand aux 11 sélections (1 but) a totalement vrillé. Déjà agacé sur le terrain, le natif de Munich a ainsi voulu rejoindre directement le vestiaire avant d’être retenu par son directeur sportif, Sebastian Kehl.

La suite après cette publicité

Le remplacement de la discorde

«Le remplacement était justifié, Karim n’a pas bien joué. Ce n’est pas le genre de réaction qu’un entraîneur veut voir, personne ne veut voir ça. C’est inacceptable et Karim le sait aussi. C’est pourquoi il sera sanctionné financièrement», promettait d’ailleurs dans la foulée le dirigeant allemand, excédé par le comportement du numéro 27 du BvB. Interrogé sur cet échange viril, Niko Kovac a quant à lui justifié sa décision. Il n’a pas été bon en première mi-temps. J’aurais pu faire le changement à la pause mais je n’ai pas voulu. Ce n’était pas son jour, le changement était justifié, affirmait l’ancien coach de Monaco.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour les Marsupiaux, l’histoire ne s’est pas arrêtée là puisque la femme de l’ancien joueur de Salzbourg a également décidé de s’en mêler. «Est-ce que ça peut rester comme ça maintenant ? Je deviens folle… Je suis contente que Dortmund gagne, avec ou sans Karim. Mais s’il te plaît frère, comment peux envoyer Karim sur le banc ?», indiquait la rappeuse Loredana dans une story Instagram. Un post qui n’est évidemment pas passé inaperçu outre-Rhin et qui risque de placer le gaucher d’1m80 dans une situation encore plus critique.

Une attitude qui ne passe pas…

Annoncé sur le départ ces dernières semaines - Bild affirmait dernièrement que l’Allemand pourrait quitter Dortmund pour sa femme car cette dernière désirerait vivre dans une grande ville européenne - Adeyemi se retrouve, en attendant, sous le feu des critiques. «En Angleterre, l’amende c’est deux semaines de salaire. Je comprends pourquoi Kehl en a tellement marre de lui. Toutes les semaines, ou presque, il dit n’importe quoi. Et il n’est vraiment pas si bon. S’il marquait 25 buts ou plus, je dirais : 'Fais ce que tu veux.' Mais il n’est tout simplement pas si bon», confiait, à ce titre, l’ancien joueur de Liverpool Dietmar Hamann sur Sky.

La suite après cette publicité

«C’est inacceptable. Si cela se reproduit en deuxième partie de saison, Dortmund n’aura pas d’autre choix que de se séparer d’Adeyemi. Sebastian Kehl a parfaitement géré la situation. Il l’a attrapé et lui a adressé un avertissement clair», surenchérissait de son côté Stefan Effenberg, autre ex-joueur de la Mannschaft. Vous l’aurez compris, Karim Adeyemi, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, n’en finit plus d’exaspérer. Reste désormais à savoir si le Borussia Dortmund le poussera, ou non, vers la sortie dès cet hiver alors que son contrat court actuellement jusqu’en juin 2027.