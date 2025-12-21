Menu Rechercher
Bundesliga

BL : le Bayern écrase Heidenheim avec un Michael Olise buteur

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Heidenheim 0-4 Bayern Munich

Le Bayern Munich se déplaçait ce dimanche pour affronter Heidenheim dans le cadre de la 15e journée de Bundesliga et n’a laissé aucune chance aux locaux. Stanisic a ouvert le score dès la 15e minute, offrant l’avantage aux champions en titre (0-1). Mais c’est surtout Michael Olise qui a brillé en doublant la mise à la 32e minute, profitant d’une opportunité à bout portant pour crucifier le gardien adverse. L’ancienne star de Crystal Palace confirme ainsi son excellent début de saison sous le maillot bavarois avec déjà 10 buts toutes compétitions.

Série en cours

En fin de match, Luis Diaz et Harry Kane ont scellé la victoire du Bayern en inscrivant le 3e et 4e but (0-4). Le Colombien porte son total à 13 réalisations toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayern. Avec ce succès, le club bavarois reste solidement installé en tête du championnat, 9 points devant son dauphin Dortmund, tandis que Heidenheim reste avant-dernier avec seulement 11 petits points.

