BL : Mayence et St. Pauli dos à dos

Par Max Franco Sanchez
Mayence 0-0 Sankt Pauli

Suite et presque fin de la 15e journée de championnat allemand, en attendant le match du Bayern à Heidenheim, avec un duel de bas de tableau. Mayence, lanterne rouge du championnat, accueillait ainsi St Pauli, seizième de Bundesliga et barragiste. Un match déjà décisif dans la course pour le maintien donc, qui s’est conclu sur un triste 0-0.

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
16 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 12 15 -13 3 3 9 13 26
18 Logo Mayence Mayence 8 15 -13 1 5 9 13 26

Même si c’est Mayence qui a dominé les débats, que ce soit en termes d’occasions créées ou de possession du ballon, les troupes d’Urs Fischer n’ont pas réussi à faire trembler les filets. Les deux équipes font donc du surplace au classement… Les trois points auraient été bons à prendre ce soir pour l’une des deux écuries, puisqu’après la trêve, Mayence se déplacera chez l’Union Berlin alors que St. Pauli accueillera Leipzig.

