Bundesliga
Bayern : Harry Kane s’offre un record impressionnant en Bundesliga
Ce dimanche, le Bayern Munich n’a eu aucune difficulté au moment de s’imposer face à Heidenheim (4-0). Buteur en toute fin de rencontre, Harry Kane est encore plus rentré dans l’histoire de la Bundesliga.
Affolant les compteurs depuis son arrivée en Bavière, l’attaquant anglais est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 contributions de but dans le championnat allemand. En effet, l’Anglais n’a eu besoin que de 78 matches pour y parvenir, pulvérisant ainsi le record de Roy Makaay qui était de 113 matches pour atteindre ce chiffre.
