Menu Rechercher
Commenter 11
Bundesliga

Bayern : Harry Kane s’offre un record impressionnant en Bundesliga

Par Chemssdine Belgacem
Harry Kane @Maxppp
Heidenheim 0-4 Bayern Munich

Ce dimanche, le Bayern Munich n’a eu aucune difficulté au moment de s’imposer face à Heidenheim (4-0). Buteur en toute fin de rencontre, Harry Kane est encore plus rentré dans l’histoire de la Bundesliga.

La suite après cette publicité

Affolant les compteurs depuis son arrivée en Bavière, l’attaquant anglais est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 contributions de but dans le championnat allemand. En effet, l’Anglais n’a eu besoin que de 78 matches pour y parvenir, pulvérisant ainsi le record de Roy Makaay qui était de 113 matches pour atteindre ce chiffre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Harry Kane

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier