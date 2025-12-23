Liverpool : le message de soutien d’Hugo Ekitike à Alexander Isak

La concurrence est saine entre Hugo Ekitike et Alexander Isak. Et pour cause, l’attaquant français a envoyé un message de soutien au Suédois à la suite de sa terrible blessure. « Reste fort, mon frère. Prompt rétablissement, inch’Allah », a publié l’ancien Parisien en story Instagram, sur une photo où l’on voit les deux joueurs avec le maillot de Liverpool.

Alexander Isak s’est fracturé la jambe lors du choc contre Tottenham (2-1), à la suite d’un tacle du défenseur des Spurs Micky van de Ven. Le club anglais a confirmé la mauvaise nouvelle lundi, sans préciser la durée d’indisponibilité du joueur de 26 ans, mais il est clair que son absence se comptera en mois et non en semaines.