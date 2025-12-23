Menu Rechercher
Liverpool : le message de soutien d’Hugo Ekitike à Alexander Isak

Hugo Ekitike avec Liverpool @Maxppp

La concurrence est saine entre Hugo Ekitike et Alexander Isak. Et pour cause, l’attaquant français a envoyé un message de soutien au Suédois à la suite de sa terrible blessure. « Reste fort, mon frère. Prompt rétablissement, inch’Allah », a publié l’ancien Parisien en story Instagram, sur une photo où l’on voit les deux joueurs avec le maillot de Liverpool.

Samuel
Ekitike’s message to Isak on Instagram.

Brothers. ❤️
Alexander Isak s’est fracturé la jambe lors du choc contre Tottenham (2-1), à la suite d’un tacle du défenseur des Spurs Micky van de Ven. Le club anglais a confirmé la mauvaise nouvelle lundi, sans préciser la durée d’indisponibilité du joueur de 26 ans, mais il est clair que son absence se comptera en mois et non en semaines.

