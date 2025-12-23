CdF : le troll de Bayeux sur l’OM

L’Olympique de Marseille affrontera Bayeux en 16e de finale de Coupe de France le mardi 13 janvier à 21h. Le club de Régional 1 recevra d’ailleurs les Phocéens au stade Michel d’Ornano à Caen.

En attendant ce grand rendez-vous, le club normand a fait dans l’humour avec les Phocéens. Suite à la publication d’une vidéo sur les finances de l’OM par le journaliste Romain Molina, Bayeux a fait la proposition suivante : « pas de panique l’OM, on vous laisse la recette si on gagne ».