Coupe de France

CdF : le troll de Bayeux sur l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

L’Olympique de Marseille affrontera Bayeux en 16e de finale de Coupe de France le mardi 13 janvier à 21h. Le club de Régional 1 recevra d’ailleurs les Phocéens au stade Michel d’Ornano à Caen.

Bayeux FC
Pas de panique @OM_Officiel, on vous laisse la recette si on gagne ! 🫂🫶
Romain Molina
Grosse vidéo sur les finances de l'OM ce soir pour bien contextualiser (ça évolue globalement dans le bon sens même si ce n'est évidemment pas parfait)
Voir sur X

En attendant ce grand rendez-vous, le club normand a fait dans l’humour avec les Phocéens. Suite à la publication d’une vidéo sur les finances de l’OM par le journaliste Romain Molina, Bayeux a fait la proposition suivante : « pas de panique l’OM, on vous laisse la recette si on gagne ».

Voir tous les commentaires (7)
