Elye Wahi a donné son accord à Nice

Deux problèmes, une solution commune ? On n’en est pas encore là, mais on peut vous affirmer que les positions se sont rapprochées ces dernières heures entre Elye Wahi et l’OGC Nice. En grandes difficultés depuis son arrivée à Francfort l’hiver dernier, le joueur de 22 ans vise aujourd’hui un nouveau souffle. Car si la Bundesliga a souvent été référencée comme le championnat des jeunes joueurs français, la greffe tarde à prendre pour l’ex-Marseillais.

Toujours muet cette saison, Wahi a encore vu son statut se fragiliser ces dernières semaines avec des mises hors groupe. En Allemagne, il se murmurait qu’un point serait prochainement fait entre le joueur et sa direction, déjà pour identifier les causes de ce rendez-vous manqué, puis pour penser à l’avenir. Au départ, le joueur n’avait pas l’intention de renoncer à l’idée de réussir à Francfort, mais le paysage semble avoir changé depuis.

Haise a convaincu Wahi

Selon nos informations, l’ancien Montpelliérain a validé l’option niçoise, à l’heure où le club vient de connaître un nouveau chamboulement avec le retour de Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen pour remplacer Bocquet à la tête du club. Pour l’avoir eu sous ses ordres à Lens, Franck Haise savait sans doute mieux que personne comment s’adresser au joueur.

C’est justement le coach azuréen qui a tiré sur la corde sensible pour convaincre Wahi de rallier à cette nouvelle ambition. Le plus dur reste maintenant de trouver un accord avec Francfort, ce qui ne sera pas chose aisée. INEOS n’a pas prévu de remettre au pot, ce qui signifie qu’une arrivée de Wahi ne pourra se faire que sous la forme d’un prêt. Encore faut-il trouver un accord sur la répartition du salaire du joueur.