L’OGC Nice tente le coup Elye Wahi

Dimanche, l’OGC Nice va mettre un point final à son année 2025 avec un ultime match face à l’ASSE en Coupe de France. Derniers et éliminés en Ligue Europa, les Aiglons, qui pointent à la 13e place en Ligue 1, espèrent finir sur une bonne note, eux qui ont enchaîné les mauvaises ces dernières semaines. Outre le niveau de jeu et les résultats catastrophiques, la formation azuréenne a été au centre des tensions avec certains supporters, qui ont dépassé les limites en insultant et en frappant le directeur sportif, Florian Maurice, ainsi que les joueurs Jérémie Boga et Terem Moffi. Concernant ces deux éléments, Franck Haise a avoué hier face à la presse ne pas savoir de quoi serait fait leur avenir après ces incidents, tout en évoquant le mercato à venir. Un marché qui sera très important pour le club français.

« Ils (ses joueurs, ndlr) auront six jours de coupure et on reprendra. Je me projette évidemment. On sait qu’on doit améliorer l’effectif, alors si je peux contribuer, à la demande de la direction sportive, à appeler des gens que je connais, que j’ai eus, ou que je n’ai pas eus, bien sûr que je suis là et que je travaille. La situation est assez difficile pour ne pas baisser la garde. Il y a un certain nombre d’éléments que je ne maîtrise pas. Terem et Jérémie ? Je ne sais pas. Les blessures des défenseurs ? Non plus. Clauss ? Il n’est pas venu me voir pour partir cet hiver. » Après le départ hier du président Fabrice Bocquet et les retours aux affaires de Jean-Pierre Rivère et de Maurice Cohen, Nice veut repartir du bon pied et apporter donc quelques retouches à son effectif, notamment en attaque.

Nice s’intéresse à Wahi

Un nom est d’ailleurs sorti du chapeau. Selon nos informations, les pensionnaires de l’Allianz Riviera suivent le cas d’Elye Wahi. Ils se sont renseignés sur la situation du joueur de 22 ans, qui présente l’avantage de connaître la Ligue 1, mais aussi Haise depuis son passage au RC Lens. Arrivé à Francfort le 24 janvier dernier lors du mercato d’hiver, l’attaquant souhaitait se relancer après son passage à l’Olympique de Marseille. Durant ses six premiers mois en Allemagne, il a pris tout doucement ses marques, lui qui a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues. Il a attendu la saison 2025-26 pour ouvrir son compteur but. En effet, il a trouvé le chemin des filets le 17 août dernier contre le FV Engers 07 en Coupe d’Allemagne. Il a aussi délivré 3 passes décisives cette saison.

Le tout en 14 apparitions toutes compétitions confondues (400 minutes jouées), dont seulement trois dans la peau d’un titulaire. Tout cela n’a donc pas échappé à la vigilance de Nice. Un club qui va devoir batailler pour s’attacher ses services. Selon nos informations, la tendance pour le moment est que Wahi ne bouge pas de Francfort durant ce mercato d’hiver. Malgré son faible temps de jeu, il a encore des partisans et des soutiens en interne. Il a aussi des admirateurs à l’extérieur, lui qu’on n’a pas forcément oublié en France. Vendredi, L’Équipe évoquait un intérêt du Paris FC. Ce samedi, Nice s’est ajouté à la liste des prétendants du footballeur sous contrat jusqu’en juin 2030.